Labor Parlamentaria frenó el debate en sesión sobre el doble cargo de Lascano: el tema irá a comisión

El pedido de informes sobre el desempeño simultáneo de funciones públicas por parte del concejal Guillermo Lascano no se debatirá este jueves en la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

Con la difusión del Orden del Día de dicha sesión se conoció que la comisión de Labor Parlamentaria -que integran todos los presidentes de bloques- resolvió que el expediente, presentado por el Partido Libertario, sea analizado en comisión antes de llegar al recinto.

De esta manera el pedido de informes se ventilará primero en la Comisión de Legislación y será decisión de los ediles que la integran si el proyecto -alguna vez- llega a sesión.



El Partido Libertario, que no tiene representación parlamentaria propia, había impulsado el expediente en el marco de la polémica por el doble rol de Lascano como concejal de La Libertad Avanza y titular de la Agencia PAMI Olavarría.

Si bien el concejal Lascano difundió públicamente documentos que avalan este doble cargo, la sesión pública era una oportunidad para conocer más precisiones al respecto de una situación que no es novedosa dado que tiempo atrás el intendente municipal Maximiliano Wesner en sus épocas de concejal mantuvo en paralelo su cargo como Jefe de la UDAI local de ANSES