El HCD sesiona con pedidos de informes sobre urología, el Cerro del Diablo y luminarias

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizará este jueves 26 de marzo su segunda sesión ordinaria del período 2026, a partir de las 9:15 horas en el CEMO.

Se informó además que antes de formalizar el inicio de la segunda sesión ordinaria se aprobará la licencia (solo por este día) de la concejala María Liliana Schwindt y la incorporación de la concejala suplente María Romina Altafini.

En cuanto a la segunda sesión ordinaria, la agenda incluye expedientes a tratar sobre tablas y otros que ya venían en proceso.

El bloque Fuerza Patria impulsará dos declaraciones de interés legislativo: el 125° aniversario de la fundación del nivel primario del Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo y el 80° aniversario de la Escuela de Educación Secundaria N°6.

Por su parte, el bloque Por Más Libertad solicitará al Ejecutivo municipal la instalación de luminarias en avenida Avellaneda entre calle Corrientes y avenida Eva Perón.

El bloque La Libertad Avanza llevará tres expedientes: un pedido de instalación de refugios para pasajeros de transporte público en la Autopista Fortabat en su intersección con calle 173, un pedido de informes sobre el servicio de Urología en el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura, y otro pedido de informes sobre la escrituración de los lotes que componen el ZALO y el SIPG.

Finalmente, el bloque UCR presentará un pedido de informes sobre el reclamo de vecinos de Sierras Bayas referido al estado actual del predio Cerro del Diablo.