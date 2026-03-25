Vial Namuncurá realizó la mejor oferta en la licitación para obras en el camino que une Recalde con la Ruta 60

Este miércoles se realizó el acto de apertura de cotizaciones para la licitación pública 02/26, que contempla el alquiler de equipos viales para trabajos de alteo y construcción de cunetas en el camino 078-06, que une la localidad de Recalde con la Ruta Provincial 60.

El acto se llevó a cabo a las 10 horas en el Palacio San Martín, encabezado por el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y el director de Obras Rurales Mariano Arrignon.

Se presentaron cuatro oferentes: Ancat SA cotizó $137.065.000, Atak SRL $119.100.000, Vial Namuncurá $115.000.000 y Producciones Industriales SA $159.605.000.

El pliego contempla la disponibilidad de una excavadora hidráulica sobre oruga, un compactador autopropulsado, un camión volcador y una motoniveladora, equipamiento necesario para el tratamiento de caminos esenciales para las comunidades rurales y la producción del distrito.

El Municipio informó que en los próximos días se realizarán más licitaciones de estas características para distintos caminos vecinales.