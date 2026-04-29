Denuncia ante el Tribunal de Cuentas: “Nos quieren hacer aprobar una rendición a ciegas”

Los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas bonaerense en la que cuestionaron al gobierno municipal por la imposibilidad de acceder al sistema RAFAM, herramienta que consideraron clave para analizar la Rendición de Cuentas 2025.

Los concejales señalaron que, sin acceso a ese sistema, no pueden realizar un control real sobre los gastos ejecutados por el Municipio. “Hoy en Olavarría hay miles de millones de pesos que el Municipio ya gastó y no sabemos en qué. Y no lo sabemos porque el gobierno decide ocultar la información”, expresaron.

En ese marco, advirtieron que el Ejecutivo pretende que se apruebe la rendición sin acceso a información considerada esencial para su evaluación. “Nos quieren hacer aprobar una rendición a ciegas”, sostuvieron.

Desde la oposición sumaron además otro cuestionamiento vinculado a la publicación del Boletín Oficial, al señalar que existe un atraso de cinco meses, sin que aún se haya difundido el cierre de 2025 ni los primeros meses de 2026, tal como adelantó En Línea Noticias días atrás.

Para los ediles, la falta de acceso al RAFAM y la demora en la publicidad de los actos de gobierno afectan la transparencia y dificultan las tareas de control. “Cuando se bloquea el acceso a la información y se retrasa la publicidad de los actos de gobierno, no hay transparencia: hay ocultamiento”, manifestaron.

En la presentación reclamaron la habilitación inmediata del acceso al RAFAM y la regularización del Boletín Oficial, con el objetivo de garantizar el control sobre los recursos públicos.