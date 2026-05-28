El Concejo Deliberante convalido los excesos de gastos de 2024

El concejo deliberante de Olavarría llevó adelante la sexta sesión ordinaria del período 2026. El debate central estuvo signado por el tratamiento del expediente 1565 (recaratulado 171), un proyecto de ordenanza elevado por el departamento ejecutivo para la convalidación de los excesos de gastos correspondientes al ejercicio 2024, que superan los 4000 millones de pesos. El proyecto resultó aprobado por mayoría tras un cruce de posturas entre la oposición y el interbloque oficialista.

Al inicio del tratamiento del proyecto, la concejala Amespil tomó la palabra para cuestionar la celeridad y las formas en que se dio ingreso a la iniciativa. «Este expediente, recordamos, fue presentado el martes —este martes, antes de ayer— en Legislación. Se informó del ingreso, no había sido informado previamente; había ingresado al Concejo Deliberante el viernes. Estamos hablando de un tema sumamente importante como es la puesta a consideración nuevamente de los excesos de gastos que correspondieron al ejercicio 2024. Llamó mucho la atención el ingreso porque tampoco fue adelantado por la secretaria de Hacienda cuando estuvo en el Concejo que esto iba a estar siendo enviado», advirtió la legisladora.

Asimismo, Amespil recordó que la conformación anterior del cuerpo ya se había expedido de manera negativa sobre el tema. «Traer de nuevo a colación ese expediente, siendo que lo único que cambió es la mayoría —los excesos siguen siendo aquellos más de 4000 millones de pesos— y ya fue tratado, como adelantamos ayer en parlamentaria, por este Concejo Deliberante. Este Concejo Deliberante se expidió y se expidió en rechazo, con lo cual no terminamos de compartir el criterio para volver a traerlo. Nos parece que no corresponde de nuevo el tratamiento; ya el Concejo Deliberante emitió su opinión al respecto y es materia del Tribunal de Cuentas», concluyó.

En sintonía con este planteo, el concejal González ratificó la postura de su bloque y criticó la falta de debate en las comisiones internas. «Desde nuestro bloque no vamos a estar acompañando este expediente, y el planteo es claro: lo hicimos en el día de ayer en la parlamentaria, como bien decía la concejal preopinante. Este es un expediente que ingresó el pasado viernes, pero del cual tomamos conocimiento el día martes en la Comisión de Legislación. Ayer pedimos que pueda ir a la Comisión de Hacienda mínimamente para darle un análisis, un estudio, hacer las consultas pertinentes; no hubo posibilidad de que eso suceda. Desde el oficialismo se nos negó esta posibilidad, lo cual obviamente despierta un montón de dudas, de sospechas, como también se incrementan ahora al no escuchar la argumentación de por qué estamos tratando este expediente en este momento», manifestó.

Ante la falta de análisis previo en comisiones, el concejal Pethes propuso formalmente postergar la votación del proyecto en el recinto para que reciba tratamiento en las áreas correspondientes. «Dada las exposiciones precedentes y, obviamente, coincidiendo, quiero hacer la moción de que este expediente pase a la Comisión de Hacienda y luego a Legislación, y ver si ahí con tiempo, y sin apuros mediante, podemos darle un tratamiento diferente o alguna modificación si es que se puede llegar a introducir, así que planteo la moción», expresó. Sin embargo, dicha moción de pase a comisión fue rechazada por la mayoría del cuerpo deliberativo.

Por su parte, el concejal Aguilera defendió la legalidad del procedimiento y explicó los motivos técnicos de la presentación del ejecutivo municipal. «Este expediente se está tratando en esta sesión, en este recinto y en este Concejo Deliberante porque hay una ley que lo permite, una ley que lo sugiere y que, en sintonía con esa ley, el Tribunal de Cuentas sugiere al municipio de Olavarría llevar adelante la aprobación de exceso de gastos de la rendición de cuentas del año anterior. Esta situación no se da solamente para Olavarría, se da para los 135 municipios de toda la provincia de Buenos Aires, y es una situación que se da como consecuencia de la tardía aprobación de la ley de presupuesto en la provincia de Buenos Aires y del endeudamiento», argumentó.

De igual manera, el edil oficialista remarcó el objetivo de la ordenanza para la administración local. «Lo que estamos haciendo acá en esta sesión, en este Concejo Deliberante a pedido del Ejecutivo y de este bloque, es evitar que sancionen al municipio de Olavarría y por ende sea un perjuicio para todos los vecinos de Olavarría. Y no se nos ocurre a nosotros, una ley provincial lo permite para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires; lo único que estamos haciendo es aplicar la ley», sostuvo Aguilera.

Finalmente, el proyecto de ordenanza fue sometido a votación y resultó aprobado por mayoría, contando con el voto positivo del bloque Fuerza Patria y los votos negativos de las bancadas de Libertad Avanza, Pro, UCR, Juntos por Olavarría, Por Más Libertad y Partido Libertario, quedando registrado bajo la Ordenanza 5828 del 26. Tras la finalización de este punto, el cuerpo legislativo dispuso un cuarto intermedio para dar comienzo a la sesión especial destinada al tratamiento de la rendición de cuentas.