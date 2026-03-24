El Gobierno publicó un video sobre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa

El día en el que se cumple el 50° aniversario del último golpe militar, el Gobierno difundió «Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa», un video donde ratifica su posición ante una fecha tan trascendental para el país.

Se posteó en las cuentas de X y de YouTube de la Casa Rosada. En el video hablan una hija de desaparecidos y del hijo de un militar víctima en un atentado del grupo guerrillero ERP.

“Se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras», dice el texto del posteo en X de cuenta de Casa Rosada.

En el video se escucha la palabra de Miriam Fernández, la nieta recuperada número 127 por Abuelas de Plaza de Mayo. En diciembre de 2017 una muestra de ADN había confirmado su identidad como hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, desaparecidos en mayo de 1977 cuando ella todavía no había nacido, hecho que se produjo en la ESMA.

«La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo. Entonces yo creo que la historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro», afirma Fernández ante la cámara.

El otro relato es el de Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar que trabajaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María que fue secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

«Esa noche, así como hubo heridos también hubo muertos y hubo dos secuestrados. El capitán García y mi padre. De la historia argentina es el secuestro más largo, Duró más de un año, 372 días«, dice recuerda Larrabure.

El coronel Del Valle Larrabure estuvo un año en cautiverio hasta que el grupo guerrillero confirmó su muerte en agosto de 1975. Arturo Larrabure actualmente es asesor en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación.