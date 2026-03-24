Dirigente del PRO renunció a la Agencia Local del PAMI en General Alvear

El dirigente del PRO de Azul, Ramiro Ortiz, dejó en las últimas horas su cargo en la delegación de PAMI correspondiente a la séptima sección electoral, según informaron los colegas de Séptima Sección citando a fuentes del organismo.

La salida se concretó en la Agencia de General Alvear, donde se desempeñaba desde comienzos de 2025. Su llegada a ese lugar se había dado en el marco de un acuerdo político entre el diputado nacional Cristian Ritondo y el asesor presidencial Santiago Caputo.

No era su primera experiencia en el organismo. Durante la gestión de Mauricio Macri, Ortiz ya había ocupado un rol dentro de PAMI como jefe de la UGL XXX, con sede en la región de Azul.