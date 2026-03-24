Roberto Oscar Ward “Pachín” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de marzo de 2026 a los 77 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “A”, desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas, con responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el cementerio Loma de Paz el miércoles 25 de marzo a las 8:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de San Vicente. Nacido en San Jorge, Laprida. Jubilado.