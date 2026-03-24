CoNverSo: Una conversación sobre cannabis y salud

El ciclo de entrevistas CoNverSo, que conduce Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias, estrena este miércoles 25 de marzo su episodio número 51.

El invitado es Gastón Barreto, investigador de la UNICEN que lleva más de una década trabajando en el estudio del cannabis y sus aplicaciones en salud.

La charla recorre un territorio que genera tanto interés como confusión: qué es realmente el cannabis, qué dice la ciencia sobre sus efectos terapéuticos y cómo funciona el acceso en Argentina.

Barreto es una voz autorizada para hablar del tema, no solo desde el laboratorio sino también desde la articulación entre el mundo académico, las organizaciones civiles y las políticas públicas.

En el diálogo con Fabricio Lucio, el investigador explica qué síntomas puede atacar el cannabis —adelanto que ya circula en el Instagram de En Línea Noticias— y repasa el largo camino que recorrió la regulación en el país desde la primera ley, en 2017, hasta el presente.

La conversación también se detiene en el trabajo concreto que se desarrolla desde la UNICEN en Olavarría: un grupo de investigación interdisciplinario que estudia la planta y que tiene, además, un vínculo directo con quienes la necesitan como parte de un tratamiento.

Barreto habla con claridad sobre los límites de lo que hoy está disponible, las diferencias entre lo que ofrece el mercado formal y lo que efectivamente usa la gente, y los desafíos que quedan pendientes en materia legislativa. También hay lugar para una reflexión que incomoda: el riesgo de que la visibilidad del cannabis medicinal termine borrando los límites entre el uso terapéutico y el consumo problemático, especialmente en jóvenes.

Una entrevista que invita a pensar el cannabis lejos de los extremos: ni el demonio de siempre ni la panacea que algunos quieren ver.

El episodio 51 de CoNverSo se estrena este miércoles 25 de marzo en el canal de YouTube de En Línea Noticias.