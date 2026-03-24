Dos hombres fueron aprehendidos tras sustraer una bicicleta en la zona céntrica

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría procedió este lunes a la aprehensión de dos hombres, de 28 y 35 años, tras un hecho de inseguridad ocurrido en la vía pública.

La intervención policial se inició a raíz de un llamado al número de emergencias 911. Según se informó, los sujetos sustrajeron una bicicleta mountain bike rodado 29 que se encontraba estacionada con medidas de seguridad en la calle Vicente López al 2200.

Para lograr el cometido, los autores del hecho aflojaron el eje de la rueda delantera del vehículo, logrando así liberarlo del dispositivo de seguridad.

Tras un rápido despliegue, los efectivos lograron interceptar y aprehender a los sospechosos en la avenida Del Valle al 3300. Los elementos fueron recuperados y los hombres trasladados a la sede de la Comisaría Primera.

En el caso interviene la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Paula Serrano, bajo la carátula de «Hurto de vehículo dejado en la vía pública infraganti».

(En Línea Noticias)