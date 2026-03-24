Denunciaron el robo de herramientas en el sector de la antigua guardia del Hospital Municipal

Un hecho de inseguridad se registró este lunes en las instalaciones del Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura», específicamente en el sector de la antigua guardia ubicada en Alsina 4070.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Primera, el damnificado, identificado como Alex Herrera Rodríguez (36), constató alrededor de las 15:40 que autores ignorados ingresaron a un depósito del lugar tras dañar la puerta de acceso.

Una vez en el interior, los delincuentes sustrajeron una amoladora marca Bosch y un taladro marca Makita.

En el caso tomó intervención el Gabinete Técnico Operativo de la dependencia policial y se solicitó la presencia de peritos en el lugar. La causa fue caratulada como «Robo» (Art. 164) y quedó a cargo de la UFI N° 4, bajo la subrogancia de la Dra. María Paula Serrano.