Obras hidráulicas: Fariña defendió el mantenimiento tras los 150mm de lluvia

El secretario de Obras Públicas local, Orfel Fariña, analizó el comportamiento de la ciudad frente a los últimos fenómenos climáticos que dejaron un acumulado de 400 mm en lo que va del año. El funcionario destacó que, pese a la caída de 150 mm en apenas cinco horas, no hubo evacuados y la ciudad drenó con rapidez.

Fariña comparó la situación actual con marzo de 2024, señalando un cambio positivo en la respuesta de la infraestructura urbana. «Con datos completamente objetivos se visualiza un trabajo que vinimos haciendo. Yo lo llamo el trabajo silencioso porque vos nunca me vas a llamar para hacer una nota porque limpiamos el canal de Urquiza y 96, son cuestiones normales de mantenimiento», explicó.

El conflicto de los sumideros

Respecto a las críticas por las bocas de tormenta obstruidas, Fariña aclaró que la mayoría de las redes «no están dimensionados para esta lluvia que está ocurriendo». Sin embargo, confirmó que el mantenimiento se realiza y justificó la decisión de municipalizar el servicio que antes prestaba la empresa Transportes Malvinas.

Reducción de costos: El municipio decidió reducir aspectos del contrato con Malvinas para bajar el gasto del 10% del presupuesto total de la ciudad.

Personal municipal: La limpieza de sumideros ahora la realiza personal municipal capacitado.

Obra en Pueblo Nuevo: Se anunció la construcción de un sumidero paralelo en la zona de Diego Wagner Clark y Coronel Suárez para evitar desbordes y erosión en la barranca del arroyo.

El estado del arroyo Tapalqué

El funcionario detalló que el arroyo no se vio comprometido en esta oportunidad debido a que las lluvias más intensas se registraron en el oeste del partido (Recalde con más de 200mm) y no en la cuenca alta. «El excelente comportamiento del arroyo está muy emparentado con que la lluvia no cayó en la cuenca alta con lo cual no afectó el curso del Tapalqué», precisó.