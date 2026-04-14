El Municipio de Olavarría infraccionó a TU BUS

La Coordinación Municipal de Transporte, bajo la Secretaría de Protección Ciudadana, aplicó sanciones a la empresa Botacura SRL, responsable del servicio de transporte urbano en el partido.

La medida, tramitada mediante la Subsecretaría de Legal y Técnica, se fundamentó en el incumplimiento de las frecuencias horarias establecidas.

Durante los operativos de control realizados en la ciudad y las localidades, se labraron siete actuaciones preliminares al constatar que la prestataria no cumplía con los puntos fijados en los pliegos licitatorios vigentes.