Empleados de comercio recibirán un aumento del 5% en tres tramos y una suma fija

La paritaria mercantil 2026 cerró con un aumento salarial del 5%, que se abonará en tres tramos, además de una suma fija no remunerativa de $20.000.

El acuerdo fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

Según lo pactado, el incremento del 5% se calculará sobre las escalas básicas del Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, tomando como base los valores correspondientes a marzo de 2026, junto con las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

La suba se abonará de manera remunerativa y no acumulativa, distribuida en tres tramos:

2% a partir de abril de 2026

1,5% a partir de mayo de 2026

1,5% a partir de junio de 2026

Además, las partes acordaron el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se sumará a los montos que ya se venían abonando bajo ese concepto y que continuará con el mismo carácter.

El acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026, y establece que los incrementos definidos no serán vinculantes para acuerdos salariales específicos que pudieran celebrarse en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

No obstante, se aclaró que los valores resultantes constituirán el mínimo convencional vigente, una vez que el acuerdo sea homologado.