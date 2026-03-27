Fijan audiencia en la causa por la quita de la tutela sindical del referente de SOEMO

En la sede del Tribunal de Trabajo de Olavarría continúa avanzando un proceso judicial mediante el cual la Municipalidad de Olavarría busca quitarle la tutela sindical a Facundo Galanti, referente del SOEMO, uno de los sindicatos locales.

Como ha informado En Línea Noticias, la Municipalidad de Olavarría, con sus abogados de la Subsecretaría de Asuntos Legales, peticionó en la Justicia la quita de la tutela sindical de Galanti dado que consideró que el dirigente incurrió «en incumplimiento de las obligaciones y deberes» de distintos puntos de la Ley 14.656.

Si finalmente la Municipalidad logra el aval de la Justicia, podría aplicarle sanciones administrativas, ese es el fondo de la cuestión.

Las acciones contra Galanti están puestas en torno a presuntas faltas en las que habría incurrido el dirigente mientras se desempeñaba como trabajador del vivero municipal que depende de la Secretaría de Desarrollo Economico.

En los últimos días el Tribunal de Trabajo de Olavarría fijó la denominada audiencia de vista causa que se llevará adelante el próximo 5 de mayo a las 12 horas.

Para esa audiencia están citados los distintos testigos que han propuesto las partes.

Galanti cuenta con el asesoramiento letrado del doctor Héctor Gines Altamira Gainza.

Como viene sucediendo el Tribunal de Trabajo determinó además que tanto la Municipalidad como el demandado deben expresarse respecto de la aplicación de la nueva ley laboral, promulgada recientemente.