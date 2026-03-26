HCD: Cazot (FP) a Dumerauf (LLA), «Por favor pido respeto, por contestarle a una concejal, no vale decir cualquier cosa»

Durante la sesión del Concejo Deliberante, se produjo un tenso intercambio entre la concejal María Eugenia Dumerauf (La Libertad Avanza) y la concejal Telma Cazot (Fuerza Patria), a raíz de una denuncia sobre la atención en el sistema público de salud.

El cruce se inició cuando Dumerauf cuestionó afirmaciones previas sobre la escucha a los vecinos y sostuvo: «Hace dos días falleció una señora de la localidad de Sierras Bayas por mala praxis en el hospital municipal». La edil añadió que se trataba de la segunda situación de este tipo en menos de tres meses.

Ante estos dichos, Telma Cazot solicitó la palabra para expresar su malestar, revelando un vínculo directo con la persona fallecida. «Le pediría por favor que de ese tema no hable. Me parece una falta de respeto total porque está hablando de una persona allegada a mi familia que enterramos el día de ayer y es mi tía», manifestó.

Cazot criticó la forma en la que se trató el tema en el recinto, calificándola como una falta de delicadeza hacia el duelo de su familia. «Por favor pido respeto. Respeto por contestarle a una concejal, no vale decir cualquier cosa así nomás», concluyó la edil.