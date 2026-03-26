Crisis en las cooperativas eléctricas: advierten dificultades para pagar deudas y mantener inversiones

Imagenes Mauricio Latorre

Representantes de la Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (APEBA) se reunieron en Olavarría para analizar el panorama del sector. Participaron Oreste Binetti (Luján), Ignacio Aramburu (Olavarría) y Walter Valle (Tandil).

Diagnóstico de la situación provincial

Oreste Binetti calificó el escenario actual como «muy difícil» debido al arrastre de deudas acumuladas con la mayorista Cammesa desde la pandemia.

«No sabemos cómo vamos a llegar, porque hoy estamos llegando muy con lo justo y no alcanza» , expresó Binetti sobre el pago de las cuotas de refinanciación que comienzan en junio.

Respecto a la continuidad del servicio, el presidente de APEBA descartó interrupciones totales: «Nos va a costar sí, pero estamos luchando, nunca nos vamos a entregar las cooperativas».

La particularidad de Olavarría

Ignacio Aramburu señaló que la Cooperativa Eléctrica de Olavarría comparte la problemática general, pero con factores locales que profundizan la complejidad, como la extensión de la red rural y la situación del sector de canteras.

«Tenemos un mercado rural extenso, nosotros tenemos alrededor de tres mil kilómetros de líneas cuando otras cooperativas tienen cuatrocientos o quinientos», detalló Aramburu.

Sobre la morosidad y el fraude, indicó que «hay barrios donde hay mucha mucha gente colgada» y que el principal problema se da con «el que no está dentro del sistema».

Desfase económico y financiero

Walter Vázquez, de la Usina Popular de Tandil, explicó que el congelamiento tarifario previo generó un problema financiero que luego se tornó económico.

«Las decisiones fueron primero hacer los mantenimientos mínimos, después dejar de hacer inversiones e inclusive empezar a tomar deuda con el prestador de la energía», manifestó Valle.

Asimismo, remarcó que Coopelectric registra una desventaja en sus ingresos por su categorización tarifaria: «Si estuviera con las tarifas del área norte o sur, la situación sería totalmente distinta, tendría mínimamente entre un 25% y un 30% más de ingreso».

Rol social y delitos contra la red

Los dirigentes coincidieron en que la naturaleza cooperativa implica una flexibilidad que no poseen las empresas privadas ante la crisis de los asociados.

«Empresa privada si cierra una fábrica y se quedan sin trabajo cien obreros… nosotros hemos llegado a darle un año a esos obreros y después hacerle un plan de pago», ejemplificó Binetti.

Finalmente, informaron que el robo de cables y transformadores persiste de manera estacional, lo que «encarece muchísimo los costos de las cooperativas».