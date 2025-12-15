Video/ Juan Manuel García Blanco juró como Director General de la Policía Judicial de la provincia

El abogado Juan Manuel García Blanco (h) juró este lunes en un importante cargo en el marco del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Desde este lunes se desempeñará como Director General con funciones en el Cuerpo de Investigadores Judiciales, en concreto Jefe de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires.

García Blanco, hijo del ex intendente municipal Juan Manuel García Blanco, prestó juramento ante el Procurador General, Julio Conte Grand y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor Hilda Kogan.

Además en el acto de jura se hicieron presentes otros Ministros de la SCBA.

Este cuerpo denominado Policía Judicial fue creado a instancias de la Ley 14424 y además establece que el Cuerpo de Investigadores Judiciales tiene competencia en todos aquellos casos en los que, debido a la estructura organizativa de los autores que involucra, a las características propias de la comisión del hecho ó la complejidad requerida para la investigación, los Agentes Fiscales dispongan su intervención, en la investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito doloso y en la investigación de ilícitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarias con motivo o en ocasión de sus funciones.

Tras su designación Juan Manuel García Blanco (h) tendrá las siguientes responsabilidades: dirigir el Cuerpo de Investigadores Judiciales en base al diseño de política criminal que realice la Procuración General, garantizar el cumplimiento de los objetivos y principios del Cuerpo de Investigadores Judiciales, participar en toda instancia en la que se diseñen o coordinen las orientaciones político-criminales para la Provincia de Buenos Aires, presentar a la Procuración General un informe de gestión anual, proponer a la Procuración General el Plan de Gestión, requerir a los Secretarios y Subsecretarios Departamentales informes de gestión, elaborar un cuadro de situación de la problemática delictiva objeto de intervención del Cuerpo de Investigadores Judiciales en el ámbito provincial y producir análisis estratégicos y específicos de dichas problemáticas y además, promover el inicio de sumario administrativo ante la presunta comisión de faltas disciplinarias por parte de los funcionarios y agentes del Cuerpo de Investigadores Judiciales.