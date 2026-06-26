El intendente de Pilar, Federico Achával, visitó Tapalqué: «La provincia de Buenos Aires concentra un enorme potencial productivo e industrial, que es clave para el crecimiento de nuestro país”

Achával recorrió distintos puntos de Tapalqué junto al intendente local, Gustavo Cocconi, y al intendente de Ezeiza, Gastón Granados. Durante la jornada intercambiaron experiencias sobre el desarrollo productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo local y regional.

En la visita, Achával expresó: «Tuvimos la oportunidad de conversar sobre las políticas públicas que impulsamos desde los municipios para acompañar a nuestros vecinos y generar más oportunidades de desarrollo y trabajo. Tapalqué es un distrito con un enorme potencial ganadero que, además, ha sabido potenciar el turismo”.

En ese marco, los intendentes firmaron un convenio para fortalecer la articulación entre los municipios y fomentar el turismo. El acuerdo busca promover la llegada de visitantes al Complejo Termal Tapalqué, un espacio turístico desarrollado por la comunidad que se consolidó como uno de los principales atractivos de la ciudad.

Al finalizar la jornada, Achával señaló:»La provincia de Buenos Aires concentra un enorme potencial productivo e industrial, que es clave para el crecimiento de nuestro país. Tenemos muchísimo talento e infinitas oportunidades para seguir generando desarrollo y trabajo en cada uno de los municipios de la provincia”, concluyó.