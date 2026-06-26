Orfel Fariña tras la sanción del nuevo Reglamento General de Construcciones: «Es algo histórico»

La actualización del Reglamento General de Construcciones de Olavarría fue aprobada por unanimidad en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante. Tras la sanción, el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, destacó que se trata de «algo histórico» y remarcó que la nueva normativa reemplaza un documento que, aunque había recibido modificaciones, tenía su origen en la década de 1960.

El proyecto fue impulsado por el Ejecutivo Municipal y elaborado mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial de la Secretaría de Obras Públicas y los Colegios de Ingenieros, Arquitectos y Técnicos de Olavarría.

«Es algo histórico, viene a subsanar una problemática de años y lo hace de manera integral. Ahora el profesional va a tener acceso directo a un documento único y actualizado que concentra toda la información. Tecnología, materiales, pero también conceptos y aspectos que décadas atrás no se contemplaban, como el medio ambiente, la accesibilidad, la seguridad e higiene«, sostuvo Fariña.

El funcionario explicó que la actualización fue el resultado de un proceso de trabajo sostenido entre el Municipio y las entidades profesionales, que permitió elaborar un nuevo reglamento adaptado a las necesidades actuales del sector de la construcción.

«Los Colegios Profesionales han sido centrales y claves para la confección de este documento, como también lo ha sido el trabajo realizado por trabajadores municipales que integran la Dirección de Ordenamiento Urbano. Era una vieja demanda de los sectores profesionales, que advertían la necesidad de que Olavarría cuente con un documento moderno, adaptado a nuevos conceptos en construcción«, afirmó.

El nuevo Reglamento General de Construcciones busca promover obras más seguras, confortables y sostenibles. Entre otros aspectos, incorpora criterios vinculados con la seguridad estructural, la accesibilidad, la inclusión, el bienestar de los usuarios, la seguridad e higiene, el uso de nuevas tecnologías y la protección del medio ambiente, estableciendo estándares de calidad y habitabilidad.

Uno de los puntos destacados de la nueva normativa es la creación de una comisión permanente encargada de actualizar y adecuar el reglamento de manera continua. Estará integrada por representantes de la Secretaría de Obras Públicas, el área Legal del Municipio, el Concejo Deliberante y los Colegios Profesionales.

«Esto también es muy importante«, concluyó Fariña al referirse a ese mecanismo, que permitirá mantener vigente el documento frente a los cambios tecnológicos y normativos.