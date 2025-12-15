Avanzan obras hidráulicas y de mantenimiento vial en Villa Aurora y Parque Arano

Durante la jornada de este lunes se realizaron distintos trabajos de obras e infraestructura en barrios de Olavarría, con intervenciones puntuales en Villa Aurora y Parque Arano.

En Villa Aurora se ejecutó un canal aliviador sobre la calle 173, en el tramo comprendido entre avenida Luciano Fortabat y Las Heras. La obra se llevó adelante para mejorar el escurrimiento del agua y dar respuesta a reclamos planteados por vecinos del sector.

En ese mismo barrio también se desarrollaron tareas de mantenimiento y mejora vial, vinculadas a la prolongación de la avenida Pueyrredón, con el objetivo de optimizar la circulación y el estado de las calles.

De manera paralela, se realizaron trabajos similares en distintos puntos del barrio Parque Arano, donde se avanzó con acondicionamiento de calles y limpieza.

Las intervenciones incluyeron además limpieza de canales y cordones, con la participación de motoniveladoras, camiones para el traslado de materiales y equipos regadores.