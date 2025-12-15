Última jornada de “Barrio por Barrio” del año: será este miércoles en El Progreso

Este miércoles 17 de diciembre, por la mañana, se realizará la última jornada de “Barrio por Barrio” del 2025, el programa municipal de abordaje territorial que durante el año recorrió más de 40 barrios y 9 localidades del Partido de Olavarría.

El punto de encuentro será el NIDO del barrio El Progreso, ubicado en Mitre y Calle 7, a partir de las 9:30 horas. El operativo también abarcará a los barrios Acupo 3 y 12 de Octubre, en el sector comprendido por las avenidas Sarmiento, Alberdi y Colón, y la calle Márquez.

Durante la jornada se instalarán puestos de atención de distintas áreas municipales, donde vecinos y vecinas podrán realizar trámites y consultas. Entre los servicios disponibles se encuentran gestiones vinculadas a SUBE y validación de identidad en Mi Argentina, asesoramiento médico, puestos de vacunación, vacunación antirrábica para perros y gatos, e inscripción y asesoramiento sobre los programas Más Vida y PAAC para personas con celiaquía.

También se podrá acceder a información e inscripción en jardines maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas, además de atención de áreas como Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, se realizará el habitual recorrido puerta a puerta, con el objetivo de relevar inquietudes y necesidades de los vecinos, que luego serán derivadas a las áreas correspondientes. Además, se brindará información útil y canales de contacto.

La jornada incluirá también tareas de limpieza, mantenimiento de calles y espacios públicos, con la participación de equipos municipales y personal de empresas prestadoras de servicios como Coopelectric y Transportes Malvinas.

Desde el Municipio invitan a participar a vecinos y vecinas de El Progreso y barrios aledaños, aprovechando la última edición del año de este dispositivo territorial.