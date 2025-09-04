Junín: Catarata de renuncias en las listas de LLA y denuncia por venta de candidaturas

Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza bonaerense a pocos días de las elecciones. En Junín, tres candidatas de la nómina de concejales renunciaron en las últimas horas y se conoció otra grave acusación por presunta venta de candidaturas.

Quienes renunciaron mediante carta documento ante la Junta Electoral bonaerense son María Stella Saldías (cuarto lugar), Nair Nazar (décimo lugar), y Fiorella Denise Policastro Bassallo (cuarta suplente).

Renuncias y duras acusaciones en La Libertad Avanza Junín

En el caso de Policastro Bassallo, medios locales dieron a conocer una imagen de la carta documento elevada y el contendido de presuntos audios en los que acusa a los armadores libertarios de vender uno de los principales lugares de la lista por “50 mil dólares”.

“Pedí hace más de un mes, el 27 de julio, al coordinador que me elimine de la lista porque cuando nos hicieron firmar a último momento no nos dijo quiénes estaban. Cuando vi los nombres, apareció el nombre de una persona que conozco de la Universidad y no sé si se recibió de ingeniera agrónoma, que me llamó la atención porque nunca había visto defendiendo ideales de La Libertad Avanza ni estuvo presente en ninguna reunión” señala en uno de los audios que serían de su autoría.

Las acusaciones de Policastro Bassallo están dirigidas al coordinador local, Mauro Imperatori, ligado al armador provincial Sebastián Pareja.

Con un tono más cuidado pero bajo el mismo manto de sospechas, María Stella Saldías informó su renuncia en redes sociales: “Sigo creyendo y apoyando al Presidente Javier Milei y sus ideas para sacar a la Argentina adelante” dijo.

Nair Nazar también hizo su descargo en las redes “Simplemente no estoy alineada con órdenes y valores de algunos de los integrantes del espacio en Junín. Hay mucha gente que vale la pena pero yo no me dejo pisar la cabeza por nadie” dijo y justificó su postura en “cuestiones personales y morales”.