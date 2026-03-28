Manuel Adorni imputado

Se comenzó a analizar el patrimonio del jefe de Gabinete con una batería de medidas orientadas a establecer si hubo un incremento no justificado. También investigan sus viajes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita diera impulso a la acción penal. La causa investiga su patrimonio y movimientos financieros.

Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de doce medidas de prueba. El requerimiento de Pollicita no tiene una imputación directa, pero demuestra que el fiscal sospecha de la veracidad de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete según la cual su crecimiento patrimonial es de origen lícito.

Lijo le corrió vista a Pollicita luego de que la jueza María Servini se inhibió y la mandó otra causa que se había abierto y se pedía investigar el incremento patrimonial del exvocero presidencial.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial. También se incluye el análisis de viajes realizados a Estados Unidos y Punta del Este, así como propiedades que estarían a su nombre y al de su pareja, pero que no habrían sido declaradas.

Pedidos de informes

Entre los requerimientos, se destacan pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la Anses. El objetivo es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con sus ingresos declarados.

También pidió al juez Lijo que se oficie «a la Administración del Country Indio Cuá Golf Club, sito en Ruta 6, km 173, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, para que informe: a nombre de quién figuran registradas las expensas, cuotas».

A su vez, requirió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Adorni y de Bettina Julieta Angeletti (su esposa), incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y cualquier restricción o inhibición vigente.

Datos de todo tipo

La batería de medidas se completa con pedidos de datos migratorios, movimientos laborales y documentación vinculada a operaciones financieras o inmobiliarias, además de información sobre los préstamos familiares mencionados en la denuncia.

Asimismo, se solicitó a la Oficina Anticorrupción copia certificada de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Manuel Adorni, incluyendo los anexos reservados, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

En cuanto a los viajes, Pollicita solicitó “se oficie a la Dirección Nacional de Migraciones para que remita el detalle completo de los ingresos y egresos del país registrados a nombre de Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, con indicación de fecha, paso fronterizo, medio de transporte, país de destino o procedencia y toda otra constancia disponible”.

Y se pidió al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves para que informen si Adorni y Angeletti “registran o registraron desde el 1 de enero de 2022 la titularidad, copropiedad, afectación, gravámenes o cualquier derecho inscripto sobre embarcaciones, aeronaves o motores aeronáuticos, remitiendo, en su caso, los informes de dominio y demás constancias registrales pertinentes”.