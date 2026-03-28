Dardo José Moya (Q.E.P.D.)

Dardo Jose Moya (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de marzo de 2026 a los 75 años de edad. Su esposa Serafina Nelida Reitano, sus hijos Lorena, Pablo y Carlos, sus hijas políticas Sara y Victoria, sus nietos Mateo, Santiago, Anita, Diego, Camila y Miguel, y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “E”, habilitándose la sala a las 06:00 horas, realizándose el responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día sábado 28 de marzo de 2026 a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio Sarmiento. Nacido en Olavarría. Jubilado.