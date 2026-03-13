Martín Endere pretende declarar monumento histórico provincial a la parroquia Natividad de la Santísima Virgen María

El diputado provincial Martín Endere (PRO) presentó en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley para declarar Monumento Histórico Provincial a la parroquia Natividad de la Santísima Virgen María, ubicada en Colonia Hinojo, partido de Olavarría.

La iniciativa propone incorporar el templo al Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires, en los términos de la Ley 10.419 y sus modificatorias.

La iglesia se encuentra ubicada en la intersección de avenida de los Fundadores y Juan Scharle 1225 y la propuesta legislativa también establece que el Municipio de Olavarría deberá registrar en la Dirección de Catastro la afectación patrimonial de las parcelas correspondientes al edificio.

Valor histórico de la Colonia

En los fundamentos del proyecto se señala que la parroquia forma parte del proceso histórico de conformación de las colonias agrícolas creadas en la provincia a fines del siglo XIX para radicar inmigrantes europeos.

En ese marco se recuerda que entre enero y junio de 1878 llegaron a la zona tres grupos de inmigrantes que dieron origen a las colonias de Hinojo, Nievas y San Jacinto. Hacia 1882, los llamados “alemanes del Volga” habían conformado distintas aldeas siguiendo un modelo urbano propio, trasladado desde sus lugares de origen.

El proyecto destaca que la parroquia Natividad de la Santísima Virgen María constituye uno de los elementos centrales de ese proceso histórico y cultural vinculado al asentamiento de esas comunidades en el partido de Olavarría.