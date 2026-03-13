Un estudio argentino detectó que el cannabis farmacéutico reduce el dolor neuropático en pacientes con esclerosis múltiple

Una investigación realizada en la Argentina detectó que el uso de cannabis farmacéutico permitió reducir significativamente la intensidad del dolor neuropático central en pacientes con esclerosis múltiple y trastorno del espectro de neuromielitis óptica. Se trata de un síntoma que afecta de forma severa la calidad de vida y que suele presentar escasa respuesta a los tratamientos tradicionales.

El trabajo mostró además que la mitad de los pacientes que utilizaban analgésicos adicionales pudo dejar de hacerlo tras iniciar el tratamiento.

Los resultados preliminares fueron presentados a fines de 2025 durante la 33ª reunión anual de la European Charcot Foundation, un encuentro científico internacional centrado en terapias emergentes para enfermedades neurológicas desmielinizantes.

La investigación fue diseñada como un estudio observacional multicéntrico realizado íntegramente en el país. Participaron centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Formosa, Chaco y Tucumán.

La médica neuróloga María Eugenia Balbuena Aguirre, especialista en neuroinmunología y una de las autoras del trabajo, explicó que el objetivo fue generar evidencia científica a partir de la práctica clínica local.

“Es un estudio íntegramente nacional. No incluimos centros del exterior porque buscamos generar datos propios con una cohorte que refleje nuestra práctica clínica diaria”, señaló.

El estudio incluyó pacientes adultos de entre 18 y 70 años con diagnóstico confirmado de esclerosis múltiple o trastorno del espectro de neuromielitis óptica con al menos un año de evolución.

En el análisis preliminar de los primeros ocho pacientes que completaron las doce semanas de seguimiento con cannabidiol se observó una reducción significativa en la intensidad del dolor medida mediante la escala NRS.

“Lo más impactante fue la clara tendencia hacia la reducción del dolor y la disminución en la necesidad de medicación de rescate”, indicó Balbuena Aguirre. Según explicó, al inicio del tratamiento el 50% de los pacientes requería analgésicos adicionales, mientras que a la semana 12 esa proporción se redujo al 25%.

En total participaron 16 pacientes. La segunda mitad del grupo ya completó la etapa clínica y los investigadores trabajan actualmente en el análisis estadístico final.

Durante el estudio todos los pacientes recibieron una dosis estandarizada de cannabidiol de alta pureza: 100 miligramos cada 12 horas, con controles presenciales cada cuatro semanas durante un período total de doce semanas.

Los investigadores también registraron mejoras en indicadores vinculados a la calidad de vida, como la interferencia del dolor en la actividad diaria, el estado de ánimo, la capacidad de caminar y el disfrute de la vida.

Un síntoma frecuente y difícil de tratar

El dolor neuropático central se origina por una lesión o alteración del sistema nervioso central y está vinculado a procesos de desmielinización y daño axonal.

En pacientes con esclerosis múltiple el dolor crónico afecta entre el 30% y el 80% de los casos, mientras que en el trastorno del espectro de neuromielitis óptica más del 75% de los pacientes presenta dolor persistente.

Según la especialista, este tipo de dolor suele ser resistente a terapias analgésicas convencionales.

“El impacto en la calidad de vida es profundo. Interfiere con la capacidad de caminar, con el estado de ánimo y con el funcionamiento social de los pacientes”, explicó Balbuena Aguirre.

Resultados preliminares y próximos pasos

El tratamiento con cannabidiol fue bien tolerado durante el estudio y no se registraron eventos adversos graves. Los efectos secundarios reportados fueron leves y transitorios, principalmente cefaleas.

Los investigadores esperan ahora completar el análisis del total de los pacientes incluidos para confirmar los resultados observados en la etapa preliminar.

De acuerdo con los autores, los datos obtenidos podrían abrir la puerta a nuevos ensayos clínicos y a la incorporación del cannabidiol purificado como alternativa terapéutica en pacientes que no responden a los tratamientos convencionales.