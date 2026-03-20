Obras, incertidumbre y diálogo: Katopodis y Wesner se sentaron con el sector empresarial de Olavarría

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el intendente Maximiliano Wesner encabezaron este viernes un encuentro con empresarios y referentes del sector productivo, industrial y comercial de Olavarría, en el Salón Rivadavia.

La convocatoria tuvo como destinatarios principales a empresas vinculadas a la obra pública: cementeras, metalúrgicas, corralones, constructoras, firmas de logística y transporte y maquinarias viales, entre otras.

Wesner planteó la reunión como una rueda de diálogo e intercambio, y fue directo sobre el contexto: «Nosotros sabemos y pensamos que sin obra pública no hay desarrollo, no hay contribución para fortalecer nuestro entramado productivo, que es tan diverso. Lo he dicho y ratifico en esta reunión, hoy los olavarrienses somos testigos y podemos decir que sin obra pública nuestra ciudad se ve muy complicada. El momento no es fácil, pero no corremos el cuerpo, le ponemos mucha creatividad, con la esperanza de poder cambiar el rumbo y poder salir de manera conjunta».

Katopodis, por su parte, valoró la actitud del intendente y el espacio generado: «La decisión y la actitud de Maxi de estar cerca, de escuchar, de habilitar estas mesas de diálogo me parece que es muy importante. En este contexto, gobiernos que escuchen, gobiernos que tengan compromiso con la realidad productiva y empresarial es fundamental. Lo relevante es poder escucharlos y poder compartir la mirada y la perspectiva de lo que vemos en un momento realmente muy difícil para todos».

Los empresarios y referentes del sector tomaron la palabra para describir su situación: caídas en las ventas y en la producción, incremento en el valor de los insumos y de los costos diarios fueron los denominadores comunes de cada intervención.

Del encuentro participaron además el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña, la secretaria de Economía y Hacienda Eugenia Bezzoni, las senadoras provinciales Evelyn Díaz e Inés Laurini, el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán y ediles.