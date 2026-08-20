Cómo busca la Asociación de Abogados combatir la discriminación por edad en Olavarría
La Asociación de Abogados de Olavarría informó sobre las acciones desarrolladas por la Subcomisión de Personas Mayores, un espacio creado con el objetivo de promover, estudiar y difundir los derechos de este sector de la población y ofrecer herramientas para un abordaje jurídico adaptado a las dinámicas del envejecimiento poblacional.
Según explicaron desde la entidad, la Subcomisión busca superar una perspectiva asistencialista de la vejez para reconocer a las personas mayores como sujetos plenos de derechos, con capacidad para decidir sobre su vida y transitar esta etapa con autonomía y dignidad.
El marco normativo que rige la labor del espacio se basa en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la legislación nacional mediante la Ley 27.360, y en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación.
Entre los ejes principales de abordaje se encuentran la autonomía y capacidad jurídica, los sistemas de apoyo, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, vivienda, la prevención de la violencia económica y patrimonial, derecho de familia, sucesiones, consumo, estafas digitales y el acceso a la Justicia.
A su vez, la Subcomisión enfoca sus tareas en combatir el edadismo, promoviendo la capacitación de profesionales del derecho, el análisis jurisprudencial y la realización de actividades de difusión abiertas a la comunidad. Desde la institución destacaron la importancia de visibilizar estas temáticas y expresaron su disposición hacia los medios de comunicación para coordinar entrevistas y abordar novedades legislativas vinculadas al área.