Tras la auditoria de la ANDIS: «No queda mucho más por decir. No todo vale en campaña»

El concejal oficialista, Federico Luis Aguilera compartió en la noche de este martes el resultado de la autoría que la Agencia Nacional de Discapacidad llevó adelante en la dirección municipal de Discapacidad.

La ANDIS – dependiente del gobierno nacional – no encontró irregularidades pese a las supuestas denuncias que se difundieron en medios de la ciudad.

Tras el paso del personal del ANDIS por la ciudad, Aguilera sostuvo: «No queda mucho más por decir. No todo vale en campaña».

Las distintas publicaciones en algunos medios de la ciudad apuntaban a los dichos de una médica que señalaba que en la oficina municipal había hechos irregulares y corrupción en el otorgamiento de los Certificados Únicos de Discapacidad.