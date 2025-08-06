Kicillof en clave electoral: “Apostamos a otro modelo y lo vamos a demostrar en las urnas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este martes que su administración apuesta por un “modelo distinto” al del Gobierno nacional y vaticinó que su espacio político lo va a “demostrar en las urnas” en las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre.

“La provincia de Buenos Aires nunca se va a resignar ante la crueldad y la insensibilidad: los bonaerenses apostamos por un modelo más solidario y lo vamos a demostrar en las urnas el próximo 7 de septiembre”, sostuvo Kicillof al inaugurar obras de ampliación de la Escuela Secundaria N° 50 y entregar de patrulleros en Merlo.

En este sentido, volvió a denunciar el ajuste del gobierno del presidente Javier Milei a la provincia de Buenos Aires. “Nos quitó ilegalmente los fondos para fortalecer la seguridad, pero no nos quedamos de brazos cruzados”, enfatizó el Gobernador, quien encabezó el acto junto al intendente local Gustavo Menéndez.

“Nada ni nadie va a impedir que en la Provincia haya un Estado presente, que dé respuestas a las necesidades de los bonaerenses”, subrayó Kicillof.

Estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y la directora del establecimiento, Karina Acosta.