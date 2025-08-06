Milei quiere ganar la Provincia para poner «el último clavo en el ataúd del kirchnerismo»

El presidente Javier Milei afirmó que si La Libertad Avanza gana los comicios del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires significará haber puesto «el último clavo en el ataúd del kirchnerismo».

El mandatario, además, defendió su reciente veto a iniciativas que aprobó el Congreso y remarcó que «los que tanto reclaman por las jubilaciones en su momento vetaron y decían que era la quiebra del Estado y se fueron con jubilaciones de 80 dólares».

Milei pronunció estas palabras el lunes por la noche en el el discurso de cierre de un evento de la Fundación Faro, donde agregó: «Los kukas parece que nos dejaron en Suiza y nosotros cometimos una masacre».

«En septiembre, si llegamos a ganar la provincia, habremos puesto el último clavo en el ataúd del kirchnerismo», señaló el mandatario en su exposición, donde además remarcó que en el peronismo «están dispuestos a hacer fraude y se vota con un sistema electoral distinto (boletas múltiples de papel) que habilita el fraude».

Al respecto, agregó: «Esa elección van a ser el techo del kirchnerismo y para nosotros va a significar el piso porque en la nacional (26 de octubre) no habrá testimoniales y se va a votar con boleta única de papel. Ellos sólo tienen esta sola oportunidad en septiembre, nosotros tenemos esa y octubre».

En ese marco, Milei sostuvo que «los argentinos decidieron dejar atrás el infierno kirchnerista y espero que así lo reflejen el 7 de septiembre«.

«A ver si me demandás»

En otro pasaje, volvió a aludir pero sin nombrarla a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien durante la jornada denunció ante la Justicia al dueño de un portal web cercano al Gobierno libertario. Fue tras hacer un chiste sobre su economista amigo Miguel Boggiano y en tono irónico dijo: «A ver si me demandás porque crees que te quiero hacer un ataque institucional».

En otro tramo, el Presidente destacó la labor de la Fundación Faro y dijo que «sin la batalla cultural no vamos a poder sostener las reformas en el tiempo», por lo que «la lucha es constante, surgirán nuevos desafíos a superar».

Milei se quejó además de que «los que critican las formas es porque carecen del intelecto para discutir las ideas», y agregó: «Ahora vamos a usar las formas que les gustan a ustedes para dejar en evidencia que son una cáscara vacía».

Think tank

El encuentro se desarrolló en el Yacht Club del barrio porteño de Puerto Madero donde está la sede de la Fundación Faro, el think tank oficialista que dirige el escritor y filósofo libertario Agustín Laje.

Previo a Milei, habían disertado Laje y el ministro de Economía, Luis Caputo. También lo hicieron el escritor chileno Axel Kaiser; los economistas Adrián Ravier y Miguel Boggiano; Ramiro Castiñeira y el cineasta Diego Recalde. Durante el evento, los tres últimos fueron designados voceros de la fundación. (DIB)