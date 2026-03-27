Valicenti y la economía de Milei: «Cuatro vivos la juntan y la gran mayoría de los argentinos se cagan de hambre»

El INDEC publicó esta semana el Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a enero de 2026, que mostró un crecimiento del 1,9% interanual y un alza del 0,4% respecto a diciembre

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El dato generó la reacción del dirigente olavarriense de La Cámpora y ex diputado provincial César Valicenti, quien salió a cuestionar la naturaleza de ese crecimiento.

«Pesca, ganadería, agricultura y minería metalífera son los rubros que crecieron, los demás estancados o en caída libre. Eso se llama primarización de la economía, es decir cuando 4 vivos la juntan y la gran mayoría de los argentinos se cagan de hambre con la ñata frente al vidrio», escribió Valicenti en su cuenta de X.

Pesca, ganadería, agricultura y minería metalífera son los rubros que crecieron, los demás estancados o en caída libre. Eso se llama primarización de la economía, es decir cuando 4 vivos la juntan y la gran mayoría de lo argentinos se cagan de hambre con la ñata frente al vidrio. https://t.co/5uhsMnJtXA — Cesar Valicenti (@CesarValicenti) March 27, 2026

El dirigente apuntó así contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei, señalando que el crecimiento registrado no se distribuye en el conjunto de la economía sino que se concentra en sectores extractivos y primarios, mientras la industria y el consumo interno permanecen estancados o en retroceso.

Días atrás, en el ciclo de entrevistas CoNverSo, Valicenti había planteado durísimas críticas al modelo económico del presidente Milei.