Kicillof a los Intendentes: «estamos ante una catástrofe»

El gobernador Axel Kicillof encendió hoy alarmas sobre “el agravamiento” de la situación fiscal en la provincia, de la que culpó al plan económico de Javier Milei en un encuentro con intendentes oficialistas y de la oposición, a quienes advirtió sobre el impacto que tendrá en sus comunas. Pero al mismo tiempo anunció, como paliativo, que coparticipará todos los recursos que la provincia eventualmente consiga a través de las demandas judiciales por las deudas del Estado nacional, por la que está litigando ante la Corte Suprema.

“Estamos ante una verdadera catástrofe”, enfatizó Kicillof ante unos 55 intentes del oficialismo y la oposición a los que convocó al Salón Dorado de la gobernación, en La Plata, ante quienes se sinceró: “las noticias no son buenas: en lugar de haberse estabilizado, la situación económica se ha agravado” desde principios de año. Lo atribuyó al parate económico nacional que hace caer la recaudación y, en cascada, los fondos que se giran a provincia y los municipios. Y les hizo una advertencia central: la perspectiva inmediata es de empeoramiento.

Antes del discurso de Kicillof, el ministro de Economía, Pablo López, había presentado ante los alcaldes un detallado informa sobre la situación fiscal de la provincia, en el que advirtió que la recaudación nacional cae hace siete meses y que, hoy, los recursos tributarios que llegan a la provincia son un 9% más bajos que en 2023. “Estamos haciendo los mayores esfuerzos por cumplir, pero sepan que la situación es compleja y se agrava mes a mes”, dijo el funcionario. Se refería a los programas que la desarrolla en las comunas.

El gobernador completó el diagnóstico con una combinación de datos técnicos y enfoques políticos: “hay un intento (del gobierno nacional) de trasladar la crisis a las provincias y los municipios ” para sostener el superávit de las cuentas nacionales, dijo. Y habló de “confiscación de recursos” por las deudas impagas. Sumó a esa denuncia y a la caída de coparticipación que atribuyó al plan económico lo que llamó “el retiro” del gobierno de Milei de áreas clave. “Nos quieren poner en condición mendicante”, describió.

Pero Kicillof combinó el alerta por la situación y su impacto en las transferencias a municipios con un anunció sobre financiamiento: dijo que hará coparticipables todos los fondos que llegue a la provincia por eventuales fallos favorables de la corte en alguna de las seis demandas en curso por deudas nacionales (excluyó el FONID porque son fondos que pertenecen a los docenes). Así, las comunas recibirán el 16% de todo lo que eventualmente se recaude por esa vía, por la cual Provincia exige unos 16 billones de pesos en total, al día de hoy. La operatoria tiene una condición: es necesario que cada consejo deliberante apruebe una adhesión al mecanismo.

El gobernador, además, dijo que hará “ todo lo posible para pagar en tiempo y forma ” el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, cuya primera cuota -son en total 5 mil millones de pesos- vence el 30 de abril.

En la gobernación hubo mayoría de alcaldes del peronismo y, entre ellos, de alineados con el Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna que responde a Kicillof, aunque también se pudo ver a algún camporista, como Julián Álvarez, de Lanús. Y también se pudo ver a radicales, comandados por el presidente del Foro, Maximiliano Suescún, que antes de arribar hicieron conocer un documento con un respaldo a los reclamos a Nación y un pedido de reunión con López para discutir el funcionamiento de IOMA y el IPS, entre otros. No hubo presencias del acaldes de PRO.