Golf: Leiva, Patane y De Beláustegui ganaron el torneo “Graphite Iron” en Estudiantes

En una jornada con buena convocatoria, se disputó este jueves un torneo Medal Play a 9 hoyos en el campo de golf de Estudiantes, donde Néstor Leiva, Leonardo Patane y Ricardo De Beláustegui se quedaron con sus respectivas categorías.

La competencia, denominada “Graphite Iron”, se desarrolló tras la reprogramación del miércoles y contó con la participación de numerosos golfistas.

En la categoría hasta 13 de hándicap, el ganador fue Néstor Leiva, con un registro de 33 golpes.

En tanto, en la categoría de 14 a 24, se impuso Leonardo Patane, con 28 golpes.

Por último, en la categoría de 25 al máximo, el triunfo fue para Ricardo De Beláustegui, con 31 golpes.

En la primera categoría, el podio lo completaron Javier Lobo y Hernán Carroze.

En la segunda, se ubicaron Guillermo López y Marcelo Alonso, mientras que en la tercera lo hicieron Antonio Álvarez y José Armendano.

Desde la organización informaron que la actividad continuará este sábado con un torneo en modalidad Fourball Americana de cuatro jugadores, denominado “Burton”.

La competencia se desarrollará con salidas programadas entre las 9:20 y las 13:30.