“Políticos partidarios cierren todo, incluidos sus traseros y pongan sentido común a esto”

En medio de la segunda ola de Covid y en una situación preocupante en cuanto al estado de situación del Hospital “Héctor M. Cura” una médica de la ciudad lanzó duros conceptos en un mensaje que poco a poco se fue convirtiendo en viral, como muchas veces sucede en estos casos.

Quien lanzó el mensaje es la médica Silvia de la Torre (MP 81.242) quien desde hace 24 años se desempeña en el la guardia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Luego comenzó con su relato expresó “esta es mi cara antes y después de una guardia de mierda, como decimos entre compañeros cuando no podemos parar ni siquiera para ir al baño, comer algo o tomar un mate”.

De la Torre sostuvo en referencia a la forma en la que se trabajo a diario “practique lavarme las manos una y mil veces, como así también vestirme y desvestirme hasta aprender a hacerlo, para evitar el contagio y no contagiar, pero no practique jamás como acostumbrarse a ver tantas personas graves a la vez, con la misma enfermedad, ni tampoco a ver morir a tanta gente junta por la misma causa”.

La médica sobre esos fallecidos dijo “Quizás pudo evitarse, pudieron salvarse si hubiéramos acatados todos las medidas básicas de prevención como: lavado de manos, distancia social, no juntadas”.

Dice además “al llegar a mi casa he tenido que contener a compañeros desbordados, con crisis de pánico, desmayos, llantos a flor de piel ante la impotencia de no poder atender tres, cuatro, cinco o más pacientes a la vez ante la inevitable muerte después de haberlo dejado todo”.

Cuenta además recordó “me tocó personalmente con una personita muy querida para mí. He internado a una colega grave que felizmente ha sobrevivido y lucha por recuperarse aún hoy”. Sigue en el crudo relato “he visto compañeros infectados a quienes le llevó meses recuperarse”.

Lo que pasa dentro del hospital, la médica lo relata con una cruda chalar con un enfermero “la desesperanza y la tristeza en los ojos de mi querido compañero enfermero cuando me pregunta ´¿Silvita no podemos hacer más nada por este paciente?´ y yo le respondo no, no hay más nada para hacer, solo darle oxigeno y morfina para evitar el desasosiego que genera morir con lucidez y sin aire”.

“He tenido miedo, he estado a punto de desfallecer, con ganas de salir corriendo, viendo todas las camas y camillas ocupadas, sillas de ruedas en el pasillo, ambulancias que no paran de traer gente, algunos ya moribundos”, dijo la médica Silvia de la Torre.

“No tengo lugar para acostar otro cuerpo más, no hay camas en otro servicio ni en terapia y hay que reiventarse, sacar debajo de la tierra lugares”, sostuvo.

“Hoy me siento prisionera de muchos de ustedes y de vuestras libertades, les advierto que están poniendo en riesgo mi vida y la de todo el personal de salud, sobretodo el público”, resumió.

“Acá hay que estar todos, porque el virus es el que manda, no hay grieta ni público ni privado. Estamos en pandemia y ese es el punto de unión para evitar dolor y muertes. Escucho muchas cosas por ahí: que la salud se ha relajado, que el virus no existe, que la vacuna es un chip para controlarte y yo les digo políticos partidarios cierren todo, incluidos sus traseros y pongan sentido común a esto porque tienen la mayor responsabilidad: cuidar nuestra salud”, agregó

Cerró diciendo “que les quede bien en claro que al caos lo vivimos quienes estamos en el cuerpo presente las 24 horas en los distintos frentes”.