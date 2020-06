OM Express ira a la justicia porque dos municipios no permiten el ingreso del Correo

Asi lo dijo la empresa en un comunicado oficial que trascendió en la tarde de este jueves.

El correo privado OM Express comunicó oficialmente que irá a la Justicia contra los municipios de Hipólito Yrigoyen y Urdampilleta partido de Bolívar no permitieron el ingreso de carteros provenientes de la ciudad de Olavarría para repartir correspondencia en dichas localidades.

El Comunicado:

En el día de la fecha se presentó personal de la empresa OM EXPRESS SRL Correo Privado, en las localidades de Henderson -Partido de Hipólito Yrigoyen y Urdampilleta –Pdo de Bolívar- a fin de realizar su trabajo.



Personal perteneciente a los Municipios mencionados, no permitió el ingreso a la ciudad, por la única argumentación de que proveníamos de la ciudad de Olavarria. Sin otro argumento que solo manifestar que no estaban autorizados a permitir nuestro ingreso, violando la normativa vigente que permite laborar y trasladarnos libremente por el país y en particular por la Pcia de Buenos Aires, a fin de realizar un trabajo calificado por el gobierno nacional a partir del Dec 297/2020 como actividad esencial.-

Informamos que avanzaremos, no por las vías de hecho como lo hacen estos Municipios, sino ante la Justicia.-

