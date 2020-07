Galli sobre los dichos de Arouxet: “Hoy está de moda acusar a los hombres de violentos”

Negó absolutamente haber tenido una actitud violenta con con la concejal Celeste Arouxet.

“La gente me conoce sabe que no soy violento, que no hubo violencia. En las discusiones uno por ahí levanta el tono, ella también levantó el tono. Discutimos y no nos pusimos de acuerdo”, dijo el Intendente Ezequiel Galli a Radio Olavarría en referencia a los dichos de la concejal Celeste Arouxet en la sesión del último jueves.

Allí la concejal manifestó que había sufrido violencia del Jefe Comunal y su colega Alicia Almada (Frente de Todos) adelantó que repudiarían el accionar del Jefe Comunal.

Al respecto Galli dijo “hoy está de moda acusar a los hombres de violentos, me parece que no tiene ningún asidero. Me están acusando de algo que no soy. Nunca fui violento y nunca ejercí violencia contra nadie”.

“La gente sabe quien es quien, me parece que están mancillando el tema de la violencia”, sostuvo el Intendente intentando cerrar el tema con la concejal que rompió su bloque.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp