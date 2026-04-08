Comenzó la Escuela de Aspirantes 2026 en Bomberos Voluntarios de Olavarría

Con un acto realizado en el Cuartel Central, quedó inaugurada la Escuela de Aspirantes de Bomberos Voluntarios de Olavarría. Un total de 50 jóvenes iniciaron su formación, la cual tendrá una duración de 180 días e incluirá capacitación teórica y práctica en diversas áreas del servicio.

La instrucción estará a cargo del oficial Juan Belgrano, junto a un equipo de oficiales y suboficiales especializados. El programa de estudio abarca conocimientos operativos, reglamentarios e institucionales, además de técnicas y tácticas de intervención en distintos tipos de emergencias.

Durante la apertura, brindaron sus discursos el comandante general Raúl Ferreira, el segundo jefe Marcelo Menchaca —quien integró la primera escuela de la institución— y el presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás. Los oradores destacaron la importancia de la formación y la responsabilidad que implica la vocación de servicio en la comunidad.

De la recepción participaron también integrantes del Cuerpo Activo del Cuartel Central y de los destacamentos locales. El proceso formativo busca garantizar la renovación generacional de la institución para la respuesta ante siniestros en la ciudad.