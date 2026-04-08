Radiografía del déficit municipal del 2025: Olavarría cerró con un rojo de más de $5.800 millones

La Rendición de Cuentas 2025 de la Municipalidad de Olavarría que ya se encuentra en el Concejo Deliberante de Olavarría y en ese derrotero del expediente ya trascendieron algunos datos más acabados de cómo cerraron los números e la Municipalidad el año pasado.

Según la documentación oficial a la que tuvo acceso En Línea Noticias, el Municipio registró ingresos por $111.309.548.915,38 y gastos por $117.063.681.824,31, lo que arroja un primer resultado negativo de -$5.754.132.908,93.

El dato se profundiza al incorporar el esquema financiero. Con un saldo inicial de caja de $5.027.203.700,86 y pagos en concepto de deuda por $5.105.722.922,12, el resultado final del ejercicio alcanza los -$5.832.652.130,19.

En paralelo, las cuentas corrientes muestran un comportamiento distinto. Los ingresos corrientes fueron de $109.762.396.439,56 y los gastos corrientes de $107.236.450.373,55, lo que generó un ahorro de $2.525.946.066,01.

Dentro de los ingresos corrientes, los principales recursos provinieron de los ingresos no tributarios ($54.198.616.894,52) y los tributarios ($48.244.183.722,61). También se registraron ingresos por ventas de bienes y servicios ($4.240.840.010,66), rentas de la propiedad ($1.184.909.118,65) y transferencias corrientes ($1.893.846.693,12).

Del lado del gasto, el funcionamiento del Estado concentró la mayor parte de los recursos, con gastos de consumo por $102.059.469.984,84 y transferencias corrientes por $5.176.856.414,51.

El desequilibrio aparece al analizar el capítulo de capital. Durante 2025, el Municipio contó con recursos de capital por $1.547.152.475,82, mientras que los gastos de capital ascendieron a $9.827.231.450,76. En este punto se destacan la inversión real directa ($8.135.795.992,05), las transferencias de capital ($1.444.706.324,44) y la inversión financiera ($246.729.134,27).

Para sostener ese nivel de erogaciones, el Ejecutivo recurrió a financiamiento. Las fuentes financieras totalizaron $10.859.855.831,05, con fuerte incidencia del endeudamiento y aumento de pasivos ($8.523.688.702,64) y la disminución de la inversión financiera ($2.336.167.128,41).

En ese contexto, además del pago de deuda ya mencionado, no se registraron ingresos por endeudamiento aprobado en el esquema del artículo 44.

El cuadro general que deja la Rendición de Cuentas es claro: superávit en el funcionamiento corriente, pero déficit en el resultado final, explicado por el nivel de inversión, el uso de recursos financieros y el peso de la deuda.

El expediente continuará su tratamiento en el ámbito legislativo local, donde se pondrá el foco en la evolución del gasto, el financiamiento y la sostenibilidad de las cuentas municipales.