El padre Horacio Fasce, una figura que une historia, fe y comunidad en Domselaar

El padre Horacio Fasce durante una celebración en la capilla Santa Clara de Asís, espacio que reúne a vecinos de Domselaar y de nuevos desarrollos residenciales de la zona.

Con décadas de trayectoria en el sacerdocio, el padre Horacio Fasce se convirtió en un referente espiritual y social de Domselaar, donde su labor trasciende lo religioso y se vincula con el crecimiento y la integración de toda la comunidad.

A lo largo de los años, el padre Horacio Fasce construyó una historia profundamente ligada a Domselaar. Desde su rol en la capilla Santa Clara de Asís, no solo acompañó a generaciones de vecinos, sino que también fue testigo y protagonista de la transformación de la localidad.

Su vocación, marcada por más de medio siglo de sacerdocio, se refleja en una tarea constante de cercanía con la comunidad. Misas, celebraciones y encuentros forman parte de una rutina que, con el paso del tiempo, consolidó un fuerte vínculo con quienes viven en la zona.

Celebraciones en la capilla Santa Clara de Asís, un punto de encuentro para vecinos de Domselaar incluyendo residentes de Barrio cerrado Estancias de Domselaar Chico, Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas.

Pero su historia no se limita únicamente a su tarea pastoral. A lo largo de su vida, el padre Fasce también protagonizó experiencias que reflejan su espíritu activo y su conexión con la historia argentina.

Pié de foto: El padre Horacio Fasce junto al grupo con el que realizó el cruce de la Cordillera de los Andes a caballo, una travesía que llevó adelante incluso superados los 80 años.

Uno de los momentos más destacados fue el cruce de la Cordillera de los Andes a caballo, siguiendo una de las rutas históricas vinculadas a la gesta sanmartiniana. La experiencia, que demandó varios días de travesía, se convirtió en un símbolo de superación personal y compromiso con los valores históricos del país.

En paralelo, Domselaar experimentó un crecimiento sostenido, con la llegada de nuevos desarrollos residenciales y el aumento de población. En ese contexto, la capilla se consolidó como un espacio de integración donde confluyen vecinos de distintas realidades.

Encuentros y celebraciones que reúnen a familias de Domselaar por los 150 años de la capilla Santa Clara de Asis, incluyendo residentes de Barrio cerrado Domselaar Chico, Estancias de Domselaar Chico, Los Tilos y Las Margaritas.

Así, la figura del padre Fasce continúa siendo un nexo entre la historia y el presente de la localidad, acompañando a una comunidad en expansión que encuentra en estos espacios tradicionales un punto de identidad y pertenencia.