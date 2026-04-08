Se presentó un proyecto para regular el transporte privado independiente en Olavarría

​El vecino Diego David Jarie presentó ante el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría un proyecto de ordenanza que busca crear el Registro de Transporte Privado Independiente (RTPI). La iniciativa tiene como objetivo regularizar la actividad de conductores particulares que realizan traslados de personas de manera autónoma, ya sea mediante plataformas tecnológicas, redes sociales o contratación directa.

​El proyecto surge ante la necesidad de modernizar el sistema de transporte local y sacar de la informalidad a una actividad que ya opera en la ciudad. Según el texto, la medida busca garantizar estándares de seguridad profesional y generar una nueva fuente de ingresos para el municipio.

​Requisitos y seguridad

​Para obtener la habilitación, los conductores deberán cumplir con exigencias similares a las de otros servicios de transporte público:

​Licencia Profesional: Se requerirá la Licencia de Conducir Clase D1, que incluye exámenes psicofísicos.

​Antecedentes: Los interesados deberán presentar el Certificado de Antecedentes Penales con renovación anual.

​Situación fiscal: Deberán contar con inscripción activa en el Monotributo.

​Seguros: Es obligatorio poseer una póliza con cobertura para «Personas Transportadas y Responsabilidad Civil» para servicios onerosos.

​Respecto a los vehículos, la iniciativa propone una antigüedad máxima de 20 años, en línea con la normativa vigente para remises en el partido, y la obligatoriedad de contar con la VTV Profesional.

​Control y financiamiento

​La autoridad de aplicación designada sería la Dirección de Control Urbano, la cual entregaría una oblea identificatoria con un código QR para que tanto agentes como usuarios puedan verificar la vigencia de la habilitación y el seguro en tiempo real.

​Asimismo, el proyecto contempla el pago de una Tasa de Habilitación y Fiscalización mensual equivalente a entre 10 y 20 litros de nafta súper. Estos fondos serían destinados al mantenimiento vial y al control urbano del partido.

​Finalmente, el autor del proyecto destacó que la creación de este registro fomenta el empleo autogestivo y la libre competencia sin perjudicar a los sistemas de taxis y remises actuales, siempre que se cumplan condiciones de igualdad ante la ley.