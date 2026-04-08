Rendicion de cuentas: El municipio cerró el ejercicio 2025 con déficit financiero y recursos sin ejecutar

El intendente Maximiliano Wesner presentó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2025 de la Municipalidad de Olavarría. Del análisis de los estados contables oficiales, se desprende que la administración local finalizó el año con un déficit financiero y un volumen considerable de recursos con destino específico que no fueron aplicados.

Balance financiero y resultados

De acuerdo con la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento (CAIF), el municipio generó ingresos corrientes por $109.762.396.439,56, principalmente provenientes de recursos no tributarios ($54.198.616.894,52) y tributarios ($48.244.183.722,61).

A pesar de registrar un superávit de ahorro corriente de $2.525.946.066,01, la inversión en capital y los servicios de la deuda revirtieron la tendencia. El resultado final arrojó un déficit financiero de -$5.754.132.908,93. Para cubrir este desequilibrio, se debieron utilizar $5.027.203.700,86 de los saldos de caja y bancos de ejercicios anteriores.

Ejecución de recursos afectados

Un dato relevante que surge de la rendición es la existencia de $5.166.147.747,12 en recursos afectados que no fueron ejecutados durante el 2025. Entre las partidas con saldos pendientes más significativos se encuentran:

Caminos Rurales: De los fondos destinados a infraestructura rural, quedaron sin ejecutar $2.039.071.168,15.

Venta de inmuebles: El fondo por venta de fracciones de inmuebles (Ord. 5460/5461) registró un saldo no utilizado de $1.349.144.466,38.

Fondo Educativo: Presentó una diferencia de $1.105.666.960,88 entre recursos percibidos y gastos pagados.

Asimismo, diversas áreas percibieron fondos pero registraron gasto cero en el período, tales como la Participación en la Renta Diferencial Urbana ($122,7 millones), el Fondo para Obras en Agrupamientos Industriales ($29 millones) y el Fondo para el Programa Municipal de Viviendas ($7,9 millones).

El gasto total devengado ascendió a $117.063.681.824,31. En cuanto a la inversión directa en programas y delegaciones, se destacan:

Educación y Niñez: El Fondo Educativo devengó $3.697.819.431,44. En programas de niñez, el Hogar San José ejecutó $92,9 millones y el Hogar Peñihuen $57,2 millones.

Infraestructura: La inversión en caminos rurales (gasto devengado) fue de $2.108.074.208,85, mientras que el Fondo de Obras de Infraestructura (FOI) ejecutó $330,2 millones.

Delegaciones: El gasto en servicios urbanos se repartió principalmente entre Loma Negra ($22,2 millones), Sierra Chica ($23,5 millones), Hinojo ($14,9 millones) y Sierras Bayas ($10,4 millones).

Producción: El programa de Lucha Contra la Tucura tuvo una ejecución de $696,6 millones.