Paola Andrea Saavedra (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el día 8 de abril de 2026 a los 44 años de edad. Su esposo, hijos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

Sus restos serán velados en España 2942, departamento D, el jueves 9 de abril a partir de las 8 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz el jueves 9 de abril a las 11:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric. Paola Andrea Saavedra era vecina del barrio Juan Martín de Pueyrredón, nacida en Olavarría y ama de casa.