Gladys Noemi Dumerauf (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de abril de 2026 a los 65 años de edad. Su esposo Hugo Nelson Vega; sus hijos Jorgelina y Eledio; su hermano Marcelo Dumerauf; sus sobrinos; demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento C, desde las 11:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo este miércoles 8 de abril a las 14:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric. Gladys Noemi Dumerauf era vecina del Barrio CECO 1, nacida en Olavarría y jubilada.