Ante un gran marco de concurrentes se llevó a cabo el taller de compostaje

En la tarde del último martes el salón auditorio del Museo de Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, ubicado en el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”, se llevó a cabo un nuevo taller de compostaje, propuesta brindada en conjunto entre la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. La jornada contó con una importante convocatoria y tras la capacitación se realizó la entrega de composteras.

La actividad se inició minutos después de las 17, encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y Sergio Magazzini, director de Comunidades Sustentables del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes, además, el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, el coordinador del Polo Educativo Recreativo Municipal “La Máxima” Hernán Quiroga, la concejala Belén Abraham e integrantes tanto del equipo técnico tanto de la Coordinación de Ambiente del Municipio como del Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Participaron alrededor de 40 personas, quienes accedieron a distintos conceptos y aprendizajes tanto teóricos como prácticos para poder compostar en sus domicilios particulares. Se recuerda que el compostaje es una herramienta que permite reducir la cantidad de residuos y, a la par, generar un abono natural y rico en nutrientes para suelos y plantas.

Vale destacar que una vez terminada la parte formativa de la jornada se le entregó a cada participante una compostera, para aplicar lo aprendido en sus hogares.

Se trató, además, de una propuesta que se enmarcó en el denominado “Mes del Compostaje”, que pudo concretarse tras haber sido postergada días atrás debido a las condiciones climáticas adversas.

De esta manera, el Municipio continúa con el despliegue de actividades que promocionan la incorporación de prácticas amigables con el ambiente, tal como lo viene realizando con el programa de entrega de semillas o talleres de huerta, como así también en materia de gestión integral de residuos.