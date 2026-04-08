Inauguración histórica: se pone en marcha el Polo Judicial de Olavarría

La ciudad de Olavarría vive este miércoles una jornada trascendental con la inauguración oficial del Polo Judicial, un evento que representa un hito histórico y marcará un antes y un después en la administración de justicia de toda la región. La puesta en marcha de este imponente complejo, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Bolívar, pone fin a décadas de espera y a un proceso de construcción que atravesó diversas etapas de parálisis y reactivación. La magnitud del edificio y la unificación de dependencias permitirán una transformación profunda en la eficiencia de los procesos judiciales, brindando un espacio adecuado tanto para los trabajadores del sector como para los ciudadanos.

El acto oficial es encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien arriba a la ciudad acompañado por una comitiva de ministros integrada por Juan Martín Mena de Justicia y Derechos Humanos, Gabriel Katopodis de Infraestructura y Servicios Públicos, Javier Alonso de Seguridad y Nicolás Kreplak de Salud. La presencia de los funcionarios provinciales, junto a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y magistrados de todo el Departamento Judicial de Azul, subraya la relevancia institucional de esta obra para el esquema judicial bonaerense y la integración de políticas públicas en el territorio.

La historia de este edificio se remonta a finales de 2009, cuando se firmaron los primeros convenios para la cesión de los terrenos del antiguo corralón municipal durante la gestión local de aquel entonces. Tras años de incertidumbre, una licitación en 2016 que no logró completarse y una paralización total de los trabajos en 2019, la obra fue retomada en mayo de 2023 por la actual administración provincial. El complejo cuenta con una superficie de aproximadamente 12.500 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, donde se disponen más de 200 oficinas diseñadas con tecnología moderna y criterios de accesibilidad.

Esta infraestructura permitirá centralizar una estructura judicial que hasta hoy se encontraba fragmentada en numerosos inmuebles alquilados y dispersos por diferentes puntos de la ciudad. Con la unificación de juzgados, fiscalías y defensorías en una sede única, se optimizarán los recursos administrativos y se reducirán los tiempos de respuesta para los vecinos. A partir de hoy, el Polo Judicial de Olavarría se convierte en el epicentro de la actividad tribunalicia regional, proyectando una justicia más cercana y organizada para las próximas décadas.