Jorge Vornetti es el nuevo gerente de coordinación ejecutiva de Coopelectric

El Consejo de Administración de Coopelectric designó al ingeniero Jorge Vornetti para desempeñar el cargo de Gerente de Coordinación Ejecutiva. El nombramiento se produjo tras la jubilación del contador Oscar López, quien ocupó ese puesto durante los últimos 12 años.

Vornetti ingresó a la cooperativa en el año 1990. Durante sus 36 años de trayectoria profesional cumplió funciones en diferentes sectores del Servicio Eléctrico. En 2013 había sido nombrado Gerente de Operaciones y Calidad de Servicio, cargo que ejerció hasta marzo de 2026.

El nuevo gerente es Ingeniero Electromecánico egresado de la UNICEN. Su formación académica incluye un posgrado en Administración del Mercado Eléctrico en el ITBA y una especialización en Dirección de Proyectos de Energías Renovables por la Universidad San Andrés.

Asimismo, se desempeña como referente de la entidad en organismos como el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA) y la Comercializadora de Energía S.A. (COMESA).