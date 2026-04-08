Buscan a los propietarios de dos bicicletas halladas en la vía pública

En el marco de una IPP caratulada como «Hallazgo», con intervención de la UFI N° 4 de Olavarría, el personal policial de la Comisaría Segunda informó el recogimiento de dos rodados y solicita la colaboración de la comunidad para dar con sus dueños.

Los elementos secuestrados son una bicicleta tipo playera de color rosa, rodado 26, y una bicicleta de nena tipo playera de color bordó, rodado 20.

Aquellas personas que reconozcan los rodados como de su propiedad deberán acercarse a la sede de la Comisaría Segunda, ubicada en la calle San Martín 3846, o comunicarse al teléfono 422055. El horario de atención para este trámite es de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 horas.

Al presentarse en la dependencia, los interesados deberán solicitar una entrevista con el personal de la Oficina de Judiciales y presentar la documentación correspondiente para acreditar la propiedad.