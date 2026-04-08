Convocatoria de la Union Civica Radical

El Comité de la Unión Cívica Radical de Olavarría y la Junta Electoral Local, ante la convocatoria a elecciones internas partidarias dispuesta por el Comité de Contingencia de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, a pedido de la Junta Electoral Provincial, y de acuerdo al artículo 28, 50 y 51 de la Carta Orgánica Partidaria, cita a los afiliados del distrito a participar de las mismas:

Las elecciones internas se llevarán a cabo el domingo 7 de Junio del corriente año, en lugar a designar. Los cargos a elegir son las autoridades del comité de distrito estipuladas por la Carta Orgánica Partidaria. Se ha fijado como fecha límite de presentación de listas de candidatos el día 7 de mayo a las 23:59 hs, ante las autoridades de la Junta Electoral Distrital la que estará a cargo del proceso electoral, de acuerdo a las facultades otorgadas por la Carta Orgánica y resoluciones partidarias a tal efecto.

Belén Vergel Leandro Pallone

Presidente UCR Presidente Junta Electoral